Mert İlbars da Dünya üçüncüsü

Rusya’nın Ufa kentinde düzenlenen Gençler Dünya Güreş Şampiyonası’nda milli mayoyu giyen Çorumlu güreşçilerden Tansel Can Örtücü’nün 87 kiloda üçüncü olmasından sonra bir bronz madalya da Mert İlbars’tan geldi. Grekoromen stil 60 kiloda mücadele eden Mert İlbars, bronz madalya için karşılaştığı Dağıstan asıllı Polonyalı Aslanbek Salimov'u sayı tuşu ile yenerek Dünya üçüncüsü oldu.

Tansel Can Örtücü’den sonra Mert İlbars da Gençler Dünya Güreş Şampiyonası’nda üçüncü oldu.

Gençler Dünya Güreş Şampiyonası, Rusya’nın Ufa kentinde yapılan grekoromen stil müsabakalarıyla tamamlandı. Şampiyonanın son gününde, Çorumlu antrenör Çelebi Bayır nezaretinde, 60 kiloda ay-yıldızlı mayo ile ülkemizi temsil eden Ankara TKİ’nin Çorumlu güreşçisi Mert İlbars, üçüncü oldu

İlk turda Gürcü güreşçi Dimitri Khachidze ile karşılaştı. Rakibini 6-1 gibi farklı bir skorla yenen İlbars, çeyrek finale yükseldi.

Çeyrek finalde İranlı Sayed Murad İsmaili'ye yenilen Mert İlbars, İranlı güreşçi

finale yükseldiği için repesaj yapma hakkını elde etti. İlk repesaj maçında Avrupa Şampiyonu Bulgar Armen Edmond Nazaryan ile karşılaşan güreşçimiz rakibini 6-1 yendi.

5-0’DAN SÜPER

GERİ DNÜŞ

İkinci repesaj müsabakasında, Kazak Türk'ü Nursultan Bazarbayev'i ilk yarıda (5-0) yenik olmasına karşın 2.devrede çırpma ve supleks ile aldığı puanlarla (10-7) yenerek muhteşem bir geri dönüşe imza atan Mert İlbars, bronz madalya için Dağıstan asıllı Polonyalı Aslanbek Salimov ile karşı karşıya geldi. Çorumlu rakibini 8-0 sayı tuşuyla yenerek Dünya üçüncülüğünü elde edip ülkemize bronz madalya kazandırdı.

Şampiyonada, grekoromen stil 87 kiloda milli mayoyu giyen Çorum Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü güreşçisi Tansel Can Örtücü de üçüncü olmuştu.

(Hüseyin AŞKIN)