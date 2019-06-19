Mert İlbars Avrupa ikincisi

Grekoromen stil 60 kiloda mindere çıkan Mert İlbars, ilk turda Finlandiyalı Nestori Mikael Mannila'yı 7-0 yenerek çeyrek finale yükseldi. Çeyrek finalde Gürcü Nika Broladze ile karşılaşan Mert İlbars, çekişmeli geçen müsabakada rakibine 4-3 üstünlük sağlayarak adını yarı finale yazdırdı.

Yarı finalde Letonyalı Arturs Seskens ile final bileti için karşılaşan Mert İlbars, minderden 5-2 gibi net bir galibiyetle ayrıldı ve finale kalıp ilk ikiye görmeyi garantiledi. Finalde Rus Maksim Skurtov’a yenilen Çorumlu milli güreşçi Avrupa ikincisi olup gümüş madalya kazandı.

İlbars, geçen yıl da Makedonya’da düzenlenen Yıldızlar Avrupa Şamipyonasında üçüncü olmuştu.