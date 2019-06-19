Galeriler Videolar Yazarlar Gazete Oku
Çorum 19°
parçalı bulutlu
Güncel Spor Sungurlu Osmancık İskilip Alaca Bayat Mecitözü Kargı Ortaköy Uğurludağ Dodurga Oğuzlar Laçin Boğazkale
BİST
94244
ALTIN
253.227
DOLAR
5.8339
STERLİN
7.3310
EURO
6.5442

Mert İlbars Avrupa ikincisi

İtalya’nın Faenza kentinde düzenlenen Yıldızlar Avrupa Güreş Şampiyonası’nda milli mayoyu giyen Çorumlu güreşçi Mert İlbars, ikinci olup gümüş madalya kazandı.

Mert İlbars Avrupa ikincisi

İtalya’nın Faenza kentinde düzenlenen Yıldızlar Avrupa Güreş Şampiyonası’nda milli mayoyu giyen Çorumlu güreşçi Mert İlbars, ikinci olup gümüş madalya kazandı.

19 Haziran 2019 Çarşamba 22:07
Mert İlbars Avrupa ikincisi

Grekoromen stil 60 kiloda mindere çıkan Mert İlbars, ilk turda Finlandiyalı Nestori Mikael Mannila'yı 7-0 yenerek çeyrek finale yükseldi. Çeyrek finalde Gürcü Nika Broladze ile karşılaşan Mert İlbars, çekişmeli geçen müsabakada rakibine 4-3 üstünlük sağlayarak adını yarı finale yazdırdı.
Yarı finalde Letonyalı Arturs Seskens ile final bileti için karşılaşan Mert İlbars, minderden 5-2 gibi net bir galibiyetle ayrıldı ve finale kalıp ilk ikiye görmeyi garantiledi. Finalde Rus Maksim Skurtov’a yenilen Çorumlu milli güreşçi Avrupa ikincisi olup gümüş madalya kazandı. 
İlbars, geçen yıl da Makedonya’da düzenlenen Yıldızlar Avrupa Şamipyonasında üçüncü olmuştu.

Son Güncelleme: 20.06.2019 00:34
İlgili Haberler
Evren Küçükakman, Çorum’un ilk ulusal yüzme hakemi oldu
Evren Küçükakman, Çorum’un ilk ulusal yüzme hakemi oldu
Hüseyin Üstündağ’lı yıldız judocular Balkan Şampiyonu
Hüseyin Üstündağ’lı yıldız judocular Balkan Şampiyonu
Fatih Erdin, Avrupa Oyunları kadrosunda
Fatih Erdin, Avrupa Oyunları kadrosunda
Çimentospor’dan Süper Lig’e
Çimentospor’dan Süper Lig’e
“Süper Lig’de oynamak istiyorum”
“Süper Lig’de oynamak istiyorum”
Kültür, Bartın’dan şampiyon döndü
Kültür, Bartın’dan şampiyon döndü
Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Çorum Haber Gazetesi

    2. GAZİ SOKAK NO:4/E ÇORUM

    (364) 213 34 00

    Copyright © ÇORUM HABER bir BAYTAŞ San. Tic. A.Ş kuruluşudur. Tüm hakları saklıdır.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim