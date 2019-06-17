Mert İlbars Avrupa Güreş Şampiyonası için İtalya’da

Mert İlbars, 7 gün sürecek Yıldızlar Avrupa Güreş Şampiyonası’nda grekoromen stil 60 kiloda Türkiye adına mindere çıkacak.
Cumartesi günü İtalya’ya giden Yıldız Grekoromen Güreş Milli Takımı’nda 45 kiloda Berat Büyüktazım, 48 kiloda Mustafa Erol, 51 kiloda Barış Erbek, 55 kiloda Seyitcan Beytekin, 60 kiloda Mert İlbars, 65 kiloda Müslüm Barga, 71 kiloda Abdullah Ateş, 80 kiloda Umut Çelem, 92 kiloda Oktay Demir ve 110 kiloda Ömer Aygül yer alıyor.
Ankara TKİ’nin Çorum-Sungurlulu güreşçisi Mert İlbars, geçtiğimiz yıl Makedonya’nın başkenti Üsküp’te düzenlenen Yıldızlar Avrupa Güreş Şampiyonası’nda milli mayoyu giymiş ve grekoromen stil 55 kiloda üçüncü olmuştu.