Mert Ali Erdal Türkiye üçüncüsü

Okul Sporları Federasyonu ile Türkiye Atletizm Federasyonu tarafından ortaklaşa düzenlenen Okullararası Puanlı Atletizm Türkiye Şampiyonası 9-10 Haziran tarihleri arasında Diyarbakır'da yapıldı. Ülke genelinden çok sayıda sporcunun katıldığı şampiyonada Çorumlu sporcular da madalya mücadelesi verdi. Çekişmeli geçen yarışlar sonunda küçük erkekler kategorisinde Çorum Mimar Sinan Ortaokulu'ndan Mert Ali Erdal 1000 metre yarışlarında Türkiye üçüncüsü, yıldız kızlar kategorisinde Ahmet Tevfik İleri Ortaokulu'ndan Sudenaz Durmuş ise 60 metre yarışlarında Türkiye dördüncüsü olarak kürsüye çıkmayı başardılar.

(Rıfat KARA)