Menüde İnegöl köfte var

Misli.com 2.Lig Beyaz Grup’ta heyecan bugün oynanacak 23.hafta maçlarıyla devam edecek. Play-Off’a kalma mücadelesi veren Çorum Futbol Kulübü, sahasında Bursa temsilcisi İnegölspor’u ağırlayacak.

Geçtiğimiz hafta deplasmanda grubun güçlü takımlarından Afjet Afyonspor’u 1-0 yenerek sezonun ikinci yarısındaki ilk galibiyetini alan ve play-off umutlarını yeşerten Çorum Futbol Kulübü, bugünkü İnegölspor maçını kazanmaya odaklandı. Teknik direktör İsmet Taşdemir, tüm planları galibiyet üzerine yaparken, kritik maç öncesinde takımda önemli eksikler bulunuyor.

Sarı kart cezalıları Umut Kaya ve Muhammet Fettahoğlu’nun yanı sıra, Ümit Milli Takımın hazırlık kampında bulunan Nafican Yardımcı, Afjet Afyonspor maçında sakatlanan Eren Tokat ve sakatlıktan yeni çıktığı için antrenman eksiği bulunan Mehmet Sedef bugünkü kritik maçta forma giyemeyecekler.

Sezonun ikinci yarısında oynadığı 4 maçta da galibiyet sevinci yaşayamayan İnegölspor ise Çorum’dan puan ya da puanlarla ayrılmayı hedefliyor. Bursa ekibinde, sarı kart cezalısı olan Abdulkadir Kuzey takımdaki yerini alamayacak.

29 puanlı 10.sıradaki Çorum FK ile 20 puanlı 14.sıradaki İnegölspor arasında bugün Çorum Şehir Stadyumu’nda oynanacak maçı İzmir bölgesi hakemlerinden Fatih Tokail yönetecek. Saat 13.00’de başlayacak maçta Tokail’in yardımcılıklarını ise İzmir bölgesinden Hüseyin Kıvanç Durmaz, Denizli bölgesinden İbrahim Ethem Potuk yapacak. Yine İzmir bölgesinden Önder Turgay Demirdak da maçın dördüncü hakemliğini yapacak.

(Spor Servisi)