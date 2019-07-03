Melike Çelebi Türkiye ikincisi

Bocce Bovling ve Dart Federasyonu’nun 2019 yılı faaliyet programında yer alan Yıldızlar-Gençler ve Büyükler Bocce (volo) Türkiye Şampiyonası Ankara’nın Kahramankazan ilçesinde yapıldı. Çorum Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü sporcusu Melike Çelebi madalya için kürsüye çıktı.

6 gün süren Türkiye Şampiyonası’nda, Çorum Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü sporcularından Melike Çelebi, büyük bayanlar ikili takımlarda İstanbul’dan partneri Benay Karataş’la birlikte Türkiye ikinciliğini kazanarak gümüş madalyanın sahibi oldu.

Çorum Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü sporcularından Dilara Keçeci yıldızlar volo basamak kategorisinde, Hüseyin Er de gençler volo basakat kategorisinde Türkiye beşincisi oldular.