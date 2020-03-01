Türkiye Futbol Federasyonu, şehit Mehmetçikler için tüm müsabakalar öncesinde saygı duruşu yapılması yönünde karar alırken, karar doğrultusunda Çorum’daki tüm futbol müsabakaları öncesinde şehitlerin anısına 1 dakikalık saygı duruşunda bulunuldu. Ayrıca, bazı takımlar sahaya Mehmetçiğe saygı ve destek içerikli pankartlarla çıktı.

1.Amatör Küme’de dün Eti Lisesi Gençlikspor ile Sungurlu Belediyespor arasında oynanan maç öncesinde iki takım da sahaya “Milletimizin başı sağ olsun” yazılı pankartlar ve Türk Bayraklarıyla çıktı. Yine, bazı maçlarda futbolcular attıkları gollerden sonra Asker Selamı ile Mehmetçiğe destek verdi.

Çorum Hattuşa Veteran Takım, Çorum FK akademi takımları ve İşitme Engelliler Futbol Takımı da “Milletimizin başı sağ olsun” pankartıyla sahada yer aldılar.