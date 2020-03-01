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Mehmetçiğe saygı ve destek

Suriye’nin İdlib bölgesinde bulunan askeri güçlerimize rejim unsurlarınca düzenlenen hain saldırıda şehit olan askerlerimiz yurt genelinde düzenlenen etkinliklerde anılırken, hain saldırı sonrasında Türk Silahlı Kuvvetleri’nce bölgede yürütülen Bahar Kalkanı Harekatı’na tam destek verildi. Şehit Mehmetçikler spor müsabakalarında anıldı.

Mehmetçiğe saygı ve destek

Suriye’nin İdlib bölgesinde bulunan askeri güçlerimize rejim unsurlarınca düzenlenen hain saldırıda şehit olan askerlerimiz yurt genelinde düzenlenen etkinliklerde anılırken, hain saldırı sonrasında Türk Silahlı Kuvvetleri’nce bölgede yürütülen Bahar Kalkanı Harekatı’na tam destek verildi. Şehit Mehmetçikler spor müsabakalarında anıldı.

01 Mart 2020 Pazar 23:28
Mehmetçiğe saygı ve destek

Türkiye Futbol Federasyonu, şehit Mehmetçikler için tüm müsabakalar öncesinde saygı duruşu yapılması yönünde karar alırken, karar doğrultusunda Çorum’daki tüm futbol müsabakaları öncesinde şehitlerin anısına 1 dakikalık saygı duruşunda bulunuldu. Ayrıca, bazı takımlar sahaya Mehmetçiğe saygı ve destek içerikli pankartlarla çıktı.

1.Amatör Küme’de dün Eti Lisesi Gençlikspor ile Sungurlu Belediyespor arasında oynanan maç öncesinde iki takım da sahaya “Milletimizin başı sağ olsun” yazılı pankartlar ve Türk Bayraklarıyla çıktı. Yine, bazı maçlarda futbolcular attıkları gollerden sonra Asker Selamı ile Mehmetçiğe destek verdi.

Çorum Hattuşa Veteran Takım, Çorum FK akademi takımları ve İşitme Engelliler Futbol Takımı da “Milletimizin başı sağ olsun” pankartıyla sahada yer aldılar.

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