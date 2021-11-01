Mehmetcan Töremiş Finlandiya’da şampiyon

Çorum Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü’nün milli badmintoncularından Mehmetcan Töremiş, 29-30 Ekim tarihlerinde Finlandiya’nın Vilnius kentinde düzenlenen Lithuanian U15 Badminton Puan Turnuvası’nda şampiyon oldu.

Töremiş, çift erkekler kategorisinde, Ankara EGO Spor Kulübü’nden partneri Mert Seven’le birlikte ülkemizi temsil etti. Tüm rakiplerini yenen Töremiş-Seven çifti şampiyon oldu.

Badminton İl Temsilcisi ve aynı zamanda antrenör Barış Boyar, şampiyon olan sporcusu Mehmetcan Töremiş ve partneri Mert Seven’i tebrik ederken, kendilerine her zaman destek olan ve her türlü imkanı sağlayan Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, Belediye Başkan Yardımcısı İsmail Yağbat, Osmancık Kaymakamı Ayhan Akpay, Gençlik ve Spor İl Müdürü Haşim Eğer, Çorum Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü Başkanı Nadir Solak, yönetim kurulu üyelerine, Doç. Dr. Volkan Gürses, diyetisyen İrem çelebi ve emeği geçen herkese teşekkür etti.

(Hüseyin AŞKIN)