Mehmet Sedef’le yollar ayrıldı

Son 2 maçında Hekimoğlu Trabzon ve Şanlıurfaspor karşısında aldığı yenilgilerle play-off potasının 6 puan gerisine düşen Çorum FK, kalan 5 maça odaklanırken, deneyimli futbolcu Mehmet Sedef’le yolların ayrıldığı açıklandı.

Yaklaşık 1 ay süren sakatlık sürecinden sonra Şanlıurfaspor maçında forma giyen Mehmet Sedef, gördüğü sarı kartla da cezalı duruma düşmüştü. Zaman zaman stoperde de görev yapan deneyimli sol bek, genel performansıyla beklentilerin altında kalırken, yolların ayrılması kararlaştırıldı.

Çorum FK’dan yapılan açıklamada, 34 yaşındaki deneyimli futbolcuyla yolların ayrıldığı duyuruldu. Konuyla ilgili kulüpten yapılan açıklama şöyle: “Profesyonel futbolcularımızdan Mehmet Seyfettin Sedef’le karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunmaktayız.

Mehmet Seyfettin Sedef’e, yaptığı hizmetlerden dolayı teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz.”

17 MAÇTA OYNADI

Beşiktaş altyapısında yetişen ve A takımında da forma şansı bulan Mehmet Sedef, bugüne kadar birçok kulüpte forma giyerken, Çorum FK’da oynadığı süre içerisinde 1’i Türkiye Kupası’nda olmak üzere 16 resmi maça çıktı. Deneyimli savunmacı, bu maçlarda gol atamazken, 4 sarı kart gördü.

Sedef’in Çorum FK ile 31 Mayıs 2021’e kadar sözleşmesi bulunuyordu.

(Hüseyin AŞKIN)

