Mehmet Kalyoncu Türkiye üçüncüsü

Türkiye Atletizm Federasyonu’nun 2021 yılı faaliyet programında yer alan 89.Turkcell U23 Atletizm Türkiye Şampiyonası 4-6 Haziran tarihleri arasında Bursa’da yapıldı. Ülke genelinden 600’a yakın sporcunun katıldığı yarışlarda Çorum’u Fikri Asım Gençlik ve Spor Kulübü’nden Mehmet Kalyoncu temsil etti. İlk gün yapılan 1500 metre yarışları yapıldı. Çekişmeli geçen yarışlar sonunda Çorumlu atlet Mehmet Kalyoncu 4 dakika 76 saniyelik derecesi ile Türkiye üçüncüsü olmayı başarırken, Erzincan’dan Abdullah Özdemir 3 dakika 52 saniyelik derecesi ile Türkiye Şampiyonu oldu. Trabzon’dan Tolga İpek ise 3 dakika 53 saniyelik derecesi ile Türkiye ikincisi olmayı başardı.

Mehmet Kalyoncu ayrıca ikinci gün yapılan 3000 metre yarışlarında da 8 dakika 43 saniye 49 saliselik derecesi ile Türkiye dördüncüsü olarak önemli bir başarıya imza attı.

(Spor Servisi)

