Mehmet Gürkan Öztürk Ankaraspor’la anlaştı

Sportif Direktör Yakup Ateş, Mehmet Gürkan’ın, aynı gruptaki rakiplerinden Ankaraspor’la büyük ölçüde anlaştığını söyledi.

Transfer görüşmesi için Ankara’ya giden Mehmet Gürkan’ın Çorum’a gelerek, Çorum FK ile sözleşmesini feshetmesi bekleniyor.

16 MAÇ, 4 GOL

Sezon başında Uşakspor’dan transfer edilen Mehmet Gürkan Öztürk, kırmızı-siyahlı formayla 16 lig maçına çıktı. Deneyimli golcü, bu maçlarda 1089 dakika süre alırken, 4 gol attı. 4 de sarı kart gören Mehmet Gürkan, 1 kez cezalı duruma düştü.

(Hüseyin AŞKIN)

