Mehmet Gürkan Öztürk Ankaraspor’la anlaştı
İlk yarının bitiminde, Başkan Fatih Özcan ve 2.Başkan Mustafa Şeker’in istifa etmeleriyle birlikte büyük bir kaosa giren Çorum FK’da, ayrılıklar devam ediyor. Son olarak, Mehmet Gürkan Öztürk takımdan ayrıldı.
Spor 01.02.2022, 19:05
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Sportif Direktör Yakup Ateş, Mehmet Gürkan’ın, aynı gruptaki rakiplerinden Ankaraspor’la büyük ölçüde anlaştığını söyledi.
Transfer görüşmesi için Ankara’ya giden Mehmet Gürkan’ın Çorum’a gelerek, Çorum FK ile sözleşmesini feshetmesi bekleniyor.
16 MAÇ, 4 GOL
Sezon başında Uşakspor’dan transfer edilen Mehmet Gürkan Öztürk, kırmızı-siyahlı formayla 16 lig maçına çıktı. Deneyimli golcü, bu maçlarda 1089 dakika süre alırken, 4 gol attı. 4 de sarı kart gören Mehmet Gürkan, 1 kez cezalı duruma düştü.
(Hüseyin AŞKIN)
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