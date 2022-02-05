Mehmet Gürkan Ankaraspor’a 1,5 yıllık imza attı
Çorum FK ile geçtiğimiz günlerde yollarını ayıran Mehmet Gürkan Öztürk’ün, Ankaraspor’a transferi resmiyet kazandı. Golcü futbolcu, Çorum FK ile aynı grupta yer alan Ankaraspor’la 1,5 yıllık sözleşme imzaladı. 32 yaşındaki golcü futbolcu, Çorum FK formasıyla 16 lig maçında 4 gol atmıştı.(Hüseyin AŞKIN)
Spor 05.02.2022, 00:35
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