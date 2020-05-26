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Mehmet Aurelio Fenerbahçe’de

Çorum Futbol Kulübü’nün eski teknik direktörlerinden Mehmet Aurelio, futbolculuk döneminde formasını giydiği Fenerbahçe’ye antrenör olarak döndü.

26 Mayıs 2020 Salı 19:35
Mehmet Aurelio Fenerbahçe’de

Mehmet Aurelio’nun Fenerbahçe’ye antrenör olmasıyla ilgili olarak Fenerbahçe Spor Kulübü’nden yapılan açıklamada; “Futbol A Takımımızda 2003-2008 yılları arasında forma giyen Mehmet Aurelio, Futbol A Takımımızın teknik ekibinde göreve başlamıştır.

Çubukluyu giydiği 5 sezonda 3 Süper Lig şampiyonluğu, 1 Süper Kupa sevinci ve Şampiyonlar Ligi’nde çeyrek final başarısı yaşayan Aurelio’ya camiamıza tekrar hoş geldin diyor ve yeni görevinde başarılar diliyoruz” denildi.

Mehmet Aurelio, geçen sezon 4.haftada deplasmanda Gölcükspor karşısında alınan 1-0’lık yenilgi sonrası Fahrettin Sayhan’ın yerine Çorum Futbol Kulübü teknik direktörlüğü görevine getirildi. Çorum Futbol Kulübü Mehmet Aurelio nezaretinde 14 resmi maça çıkarken, 7 galibiyet, 1 beraberlik, 6 yenilgi alıp 22 puan topladı. Çorum Futbol Kulübü bu maçlarda attığı 23 gole karşılık kalesinde 22 gol gördü.

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