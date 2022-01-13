Mehmet Akyüz’ün lisansı çıktı
Spor 13.01.2022, 22:57
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Çorum FK’nın geçtiğimiz günlerde Samsunspor’dan kadrosuna kattığı golcü futbolcu Mehmet Akyüz’ün lisansı çıkartıldı. Lisansın çıkmasıyla birlikte, deneyimli golcünün başka bir takıma transfer olacağı ile ilgili dedikodulara nokta konmuş oldu.
Mehmet Akyüz’le birlikte, teknik direktör Ergün Penbe’nin de lisansı çıktı. Penbe, Diyarbekirspor maçında takımın başında yer alabilecek.
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