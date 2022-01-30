Mehmet Akyüz sezonu açtı

Çorum FK’nın ara transfer döneminde kadrosuna kattığı ilk futbolcu olan Mehmet Akyüz, Diyarbekirspor ve Ergene Velişeme maçlarında süre almasına rağmen gol atamamıştı. Turgutluspor karşısında ilk 11’de şans bulan ünlü golcü, 36.dakikada gol perdesini açarken, bu gol aynı zamanda Mehmet Akyüz’ün hem bu sezon attığı ilk gol, hem de Çorum FK formasıyla kaydettiği ilk gol olarak kayıtlara geçti.

43.dakikada bir gol daha atan Mehmet Akyüz, 60.dakikada yerini Batuhan’a bırakırken, oyunda kaldığı süre içerisinde sergilediği performansla göz doldurdu.

(Hüseyin AŞKIN)

