Mehmet Akyüz işbaşı yaptı

Çorum FK’nın, 1.Lig takımlarından Samsunspor’dan kadrosuna kattığı deneyimli golcü Mehmet Akyüz, antrenmanlara başladı.

Cuma günü akşam saatlerinde 1 buçuk yıllık sözleşme imzalayan Mehmet Akyüz, Çorum FK’nın Pazar günü Adıyaman Futbol Kulübü ile oynadığı ve 3-0 kazandığı maçı izledi. Deneyimli golcü, dün itibariyle de antrenmanlara başladı.

Mehmet Akyüz, önümüzdeki günlerde ise takım çalışmalarında yer alacak.

(Hüseyin AŞKIN)

