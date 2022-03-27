Mehmet Akyüz 4’ledi

Ara transfer döneminde, Samsunspor’dan kadroya dahil edilen Mehmet Akyüz, Çorum FK formasıyla ilk golünü 23.haftada, iç sahada, Turgutluspor’a karşı 36.dakikada atarken, Çorum FK’nın 5-1 kazandığı maçın 44.dakiaksında bir gol daha atmıştı.

Çorum FK’nın, 29.haftada, yine evinde Etimesgut Belediye’yi 3-1 yendiği maçın 54.dakikasında da, penaltıdan bir gol atan Mehmet Akyüz, Cumartesi günü, Van deplasmanında, Çorum FK’ya altın değerinde 1 puanı getiren golün sahibi oldu.

Çorum FK, zorlu deplasmanda, 25.dakikada, Mehmet Özdıraz’ın penaltı golüyle geriye düşerken, 34.dakikada, Mahsun’un soldan çizgiye inip yaptığı ortada, Mehmet Akyüz, arka direkte uçarak yaptığı kafa vuruşuyla topu ağlara gönderdi ve skora denge getirdi. Bu gol, Mehmet Akyüz’ün Çorum FK formasıyla attığı 4.gol oldu.

(Hüseyin AŞKIN)

