Mecitözü Gençlerbirliği’nden Kenan Yaşar’a bayram ziyareti
BELTAŞ A.Ş. 1.Amatör Küme takımlarından Mecitözü Gençlerbirliği yönetiminden bir heyet, Anayasa Mahkemesi Üyesi, hemşehrimiz, Kenan Yaşar’a Ramazan Bayramı kutlama ziyaretinde bulundu.
Spor 05.05.2022, 18:13
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Mecitözü Gençlerbirliği Başkanı Özkan Yaşar, yönetim kurulu üyeleri Serdar Aykaç ve Yasin Aksoy ile birlikte, Kenan Yaşar’ı ziyaret etti. Ziyarette, Mecitözü Gençlerbirliği’nin faaliyetleri ile ilgili Kenan Yaşar’a bilgi veren Özkan Yaşar, Kenan Yaşar’ın bayramını tebrik ederken, kulüp olarak da Anayasa Mahkemesi Üyeliğine seçilmesinden dolayı bir kez daha tebriklerini iletip başarı dileklerinde bulundu.
Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Kenan Yaşar da, Mecitözülü yöneticilere teşekkür edip, başarılar diledi.
(Hüseyin AŞKIN)
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