Masterler Türkiye Şampiyonası İzmir’de yapıldı

Türkiye Atletizm Federasyonu’nun 2021 yılı faaliyet programında yer alan Masterler Türkiye Atletizm Şampiyonası 26-27 Haziran tarihleri arasında İzmir’de yapıldı. Alsancak Süha Aksoy Pisti’nde gerçekleşen yarışlara ülke genelinden 600’a yakın veteran atlet katıldı. Çorum İl Özel İdare Gençlik ve Spor Kulübü’nden yarışlara katılan Çorumlu atlet Abdullah Yılmaz, 100x400 bayrak yarışında Türkiye ikincisi olarak gümüş madalya alırken, 800 ve 1500 metre yarışlarında ise Türkiye üçüncüsü olarak bronz madalyanın sahibi oldu.

İzmir’den 1 gümüş, 2 bronz madalya ile Çorum’a dönen 55 yaşındaki atlet Abdullah Yılmaz, başarısında İl Özel İdare Gençlik ve Spor Kulübü Başkanı Necat Yazıcı ve Elmalı Köyü Derneği’nin büyük katkısı olduğunu söyleyerek teşekkür etti.

(Spor Servisi)

