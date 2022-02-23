Masa tenisinde madalya yağmuru devam ediyor

Türkiye Masa Tenisi Federasyonu’nun 2022 yılı faaliyet programında yer alan Gençler Türkiye Masa Tenisi Şampiyonası 19-22 Şubat tarihleri arasında Kocaeli’nde yapıldı. Kocaeli Üniversitesi Spor Salonu’nda gerçekleşen ferdi müsabakalar sonunda çift erkeklerde Çorum Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü sporcularından Uğurcan Dursun, Fenerbahçeli partneri Hakan Işık ile birlikte Türkiye Şampiyonu olmayı başarırken, çift kızlarda ise Spor İhtisas Kulübü’nden Aybüke Banu Şimşek ile Büşra Demir Türkiye Şampiyonu olarak önemli bir başarıya imza attılar. Tek erkeklerde ise finale kalma başarısı gösteren Uğurcan Dursun, final maçında Fenerbahçeli sporcu Hakan Işık’a 3-2 yenilerek Türkiye ikincisi oldu. Tek kızlarda mücadele eden Spor İhtisas Kulübü sporcusu Yağmur Yeşil ise finalde Balıkesirli rakibine yenilerek gümüş madalyada kaldı. Tek erkeklerde Spor İhtisas kulübünden Yiğit Furkan Şimşek üçüncü, çift erkeklerde Spor İhtisas kulübünden Tarık Saim Özbek, Hataylı partneri ile üçüncü olarak bronz madalya kazandı.

Daha önce yapılan takımlar şampiyonasında ise erkeklerde Çorum Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü Türkiye şampiyonu olurken, bir diğer Çorum temsilcisi Spor İhtisas Kulübü ise Türkiye ikincisi olmuştu. Kadınlar takım sıralamasında ise Çorum Gençlikspor A takımı üçüncü, B takımı ise beşincilikle tamamlamıştı.



(Rıfat KARA)

