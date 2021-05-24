Masa Tenisi Türkiye 2.Lig final müsabakaları Kocaeli’nde yapıldı

Türkiye Masa Tenisi Federasyonu’nun 2021 yılı faaliyet programında yer alan 2020-2021 Suzan Özbek sezonu Türkiye 2.Ligi final etap müsabakaları 21-23 Mayıs tarihleri arasında Kocaeli’nde yapıldı. Şampiyon Hasan Gemici Spor Salonu’nda gerçekleşen müsabakalarda Çorum’u Spor İhtisas Kulübü temsil etti. 8 takımın yer aldığı final maçlarında Çorum temsilcisi Spor İhtisas Kulübü Mesut Kuşgöz, Muammer Kaya antrenörlüğünde Sedef Kuşgöz, Derya Tuncal, Asude Tuba Şimşek, Zümra Sırıklı ve Elif Sare Akdanalı oyuncu grubu ile mücadele etti. İlk maçında Trabzon Büyükşehir Belediyespor’u 3-2, ikinci maçında Fenerbahçe VMTD’i 3-2, üçüncü maçında Bursa Büyükşehir Belediyespor’u 3-0 ve dördüncü maçında ise Ispartes GSK’yi 3-0’la geçen Spor İhtisas kadın takımı son 3 maçında ise ilk olarak İskenderun’a, daha sonra Etimesgut Belediye Gelişimspor’a ve Şahinbey Belediye GSK’ya 3-1’lik skorlarla boyun eğdi.

Bu sonuçların ardından 25 puana ulaşan iki takımdan Şahinbey Belediye GSK averajla sezonu birinci tamamlarken, aynı puana sahip Spor İhtisas takımı ise Türkiye ikincisi olarak 1.Lig’e yükselmeyi başardı. İskenderun VMDT takımı ise üçüncü olarak 1.Lig’e yükselen diğer takım oldu.

SPOR İHTİSAS SÜPER LİG’DE DE DOLUDİZGİN

2.Lig kadınlarda Türkiye ikincisi olarak adını 1.Lig’e yazdıran Spor İhtisas takımı Süper Lig’de erkeklerde de yoluna doludizgin devam ediyor.

10-12 Nisan tarihleri arasında Antalya’da gerçekleşen Süper Lig 4.Etap müsabakalarında önemli bir başarıya imza atarak play-off grubuna yükselmeyi başarmıştı.

(Spor Servisi)

