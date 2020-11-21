Masa Tenisi Süper Ligi’nde 2.etap başlıyor...

Türkiye Masa Tenisi Federasyonu'nun 2020 yılı faaliyet programında yer alan Suzan Özbek Sezonu Türkiye Süper Lig 2.Etap müsabakaları bugün Adana'da başlıyor. Adnan Menderes Spor Salonu'nda yapılacak olan müsabakalarda erkeklerde Çorum'u Spor İhtisas ile Çorum Belediyesi Gençlikspor, kadınlarda ise Çorum Gençlikspor takımları temsil edecek.

Erkekler kategorisinde 1.etap maçlarında 4 maçta 6 puan toplayan Spor İhtisas bugün ilk maçını Antalya Büyükşehir Belediyespor ile ikinci maçını ise Fenerbahçe ile oynayacak. Yarın ise Yalova Belediye Gençlikspor ile Antalyaspor maçlarını oynayarak 2.etap maçlarını tamamlayacak. Çorum’un erkekler kategorisindeki bir diğer temsilcisi Çorum Belediyesi Gençlikspor ise bugün Beyoğluspor ve Şahinbey Belediye GSK ile karşılaşırken, yarın İstanbul Büyükşehir Belediyespor ve Sarkuysan takımları ile kozlarını paylaşacak.

Çorum’u kadınlar kategorisinde temsil eden Çorum Gençlikspor ise takımı bugün lider Fenerbahçe ve Elazığ Gençlikspor, yarın ise İstanbul VMT ve Yalova Belediye Gençlikspor ile karşılaşarak 2.etap müsabakalarını tamamlayacak.

(Spor Servisi)