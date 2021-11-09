Masa Tenisi Süper Ligi’nde 2021-2022 sezonu 1.etap maçları ile başladı

Masa Tenisi Erkekler Süper Ligi'nde 1.etap maçlarında Çorum temsilcilerinden Çorum Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü 4 maçta 3 galibiyet alarak sezona iyi bir başlangıç yaptı.

Türkiye Masa Tenisi Federasyonu'nun 2021 yılı faaliyet programında yer alan Süper Lig 1.etap heyecanı hafta sonu Ankara Taha Akgül Spor Salonu'nda oynanan maçlarla başladı. 16 takımın mücadele ettiği Süper Lig erkeklerde Çorum'u temsil eden Çorum Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü ilk maçında Adana temsilcisi Çukurova Üniversitesi'ni 4-0, ikinci maçında İstanbul Beyoğluspor'u 4-2, üçüncü maçında Beşiktaş'ı 4-1 yenerken, son maçında ise İstanbul Büyükşehir Belediyespor'a 4-1 yenildi.

Bu sonucun ardından 7 puan toplayan Çorum Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü 1.etabı averajla dördüncü sırada tamamladı.

KIZLARDAN 1 GALİBİYET

Öte yandan Süper Lig kızlarda Çorum’u temsil eden Çorum Gençlikspor ise İlk maçında İstanbul Büyükşehir Belediyespor'a 4-1, ikinci maçında Bu Piliçspor'a 4-1, üçüncü maçında Tigemspor'a 4-0 mağlup olan Çorum Gençlikspor, son maçında ise Kayseri temsilcisi Kocasinan Belediyespor'u 4-0 yenerek 1.etabı sadece 1 galibiyet ile tamamladı.

2.ETAP MAÇLARI ANTALYA KEMER’DE

Masa Tenisi Süper Ligi’nde 2.etap maçlarının tarihi ve yeri belli oldu.

TMTF’den yapılan açıklamaya göre, 2.etap müsabakaları 11-12 Aralık tarihleri arasında Antalya’nın Kemer ilçesinde yapılacak.

(Rıfat KARA)