Masa Tenisi Süper Lig 4.etap müsabakaları sona erdi

Türkiye Masa Tenisi Federasyonu’nun 2022 yılı faaliyet programında yer alan Süper 4.etap müsabakaları 5-6 Şubat tarihleri arasında Bursa’da yapıldı. Çekirge Spor Salonu’nda gerçekleşen müsabakalarda erkeklerde ve kadınlarda toplam 32 takım katıldı. Antrenör Ali Korkmaz önderliğinde Mahmutcan Öztuna, Kürşat Çağlayan, Uğurcan Dursun ve Afshin Noorozi oyuncu grubu ile erkekler kategorisinde mücadele eden Çorum Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü ilk maçında Adana temsilcisi Çiltar MTİ’ye 4-3 yenilirken, ikinci maçında ise İstanbul temsilcisi Tenis Eskrim Dağcılık Kulübü’nü 4-0, son maçında da Balıkesir temsilcisi Bu Piliçspor’u 4-1 yenmeyi başardı. Bu sonucun ardından puanını 28 yapan Çorum Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü ilk devreyi 3.sırada tamamlayarak adını play-offa yazdırmayı başardı.

Yağmur Yeşil, Nehir Hasbay, Aybüke Banu Şimşek ve Büşra Demir oyuncu grubu ile kadınlar kategorisinde Çorum’u temsil eden Çorum Gençlikspor ise ilk maçında Hatay ASP’yi 4-2, ikinci maçında da Çukurova Üniversitesi’ni 4-0 mağlup ederken, son maçında Çiltar MTİ’ye 4-2 mağlup oldu. Bu sonucun ardından puanını 23 yapan Çorum Gençlikspor averajla 8.sıraya yerleşerek play-offa kalmayı başardı.

SPOR İHTİSAS KLASMANDA

Antrenör Mesut Kuşgöz önderliğinde Tarık Zayed Taher, Kharıd Kaled, Yiğit Furkan Şimşek, Tarık Saim Özbek, Oğuz Kaan Çınar ve Ahmet Eren İlhan oyuncu grubu ile mücadele eden Spor İhtisas ise ilk maçında Balıkesir Büyükşehir Belediyesi’ni 4-0 yenerken, ikinci maçında Adana temsilcisi Çiltar MTİ’ye 4-2 mağlup oldu. Son maçında Tenis Eskrim Dağcılık Kulübü’nü 4-2 mağlup eden Spor İhtisas toplamda 20 puana ulaşarak ilk devreyi 12.sırada tamamladı ve klasman grubunda mücadele etmeye hak kazandı.

(Rıfat KARA)

