Masa Tenisi Süper Lig 3.Etap müsabakaları Konya’da yapıldı

Konya’da gerçekleşen Masa Tenisi Süper Lig 3.etap müsabakalarında Çorum Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü erkek takımı 4 maçın 4’ünü de kazanarak 1.devreyi zirvede tamamladı.

Türkiye Masa Tenisi Federasyonu’nun 2022 yılı faaliyet programında yer alan Masa Tenisi Süper Lig 3.etap müsabakaları 8-9 Ocak tarihleri arasında Konya’da yapıldı. Selçuklu Belediyesi Uluslararası Spor Salonu’nda gerçekleşen müsabakalara erkeklerde 16, kadınlarda 16 olmak üzere toplam 32 kulüpten 150’e yakın sporcu katıldı. Çorum’u erkekler kategorisinde Çorum Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü ile Spor İhtisas Kulübü temsil etti.

Uğurcan Dursun, Afshin Noroozi ve Zabit Kürşat Çağlayan’dan oluşan Çorum Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü ilk maçında bir diğer Çorum temsilcisi Spor İhtisas’ı 4-0 mağlup etti. İkinci maçında Kocaeli temsilcisi Sarkuysan takımını aynı skorla mağlup eden Çorum Belediyesi üçüncü maçında bir diğer Kocaeli temsilcisi KBS Masa Tenisi takımını 4-2 yendi. Son maçında Balıkesir Büyükşehir Belediyespor ile karşılaşan Çorum Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü bu maçı da 4-0 kazanarak 3.etap müsabakalarını yenilgisiz tamamladı. Toplamda 23 puana ulaşan Çorum temsilcisi 1.devreyi İstanbul Büyükşehir Belediyespor ile birlikte zirvede tamamlamayı başardı.

SPOR İHTİSAS SIFIR ÇEKTİ

Yiğit Furkan Şimşek, Tarık Zeyad Taher ve Tarık Saim Özbek oyuncu grubu ile mücadele eden Spor İhtisas Kulübü ise ilk maçında Çorum Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü’nde 4-0 mağlup oldu. Aynı gün ikinci maçını Fenerbahçe ile oynayan Spor İhtisas bu maçı da aynı skorla kaybetti. Üçüncü maçında Kocaeli temsilcisi Sarkuysan’a ve dördüncü maçında KBS Masa Tenisi takımına 4-0’lık skorlarla mağlup olan Spor İhtisas ilk devreyi 15 puanla 13.sırada tamamlamış oldu.

KADINLARDA 2 GALİBİYET

Yağmur Yeşil, Büşra Demir ve Aybüke Banu Şimşek oyuncu grubu ile kadınlar Süper Ligi’nde mücadele eden Çorum Gençlikspor ise ilk maçında 1955 Batman Belediyespor’u 4-1 yenerken, ikinci maçında Bursa Büyükşehir Belediyespor’a, üçüncü maçında ise Trabzonspor’a 4-0’lık skorlarla mağlup oldu. Son maçında Ankara Masa DER takımını 4-1’le geçen Çorum Gençlikspor toplamda 18 puana ulaşarak ilk devreyi 8.sırada tamamladı.

(Rıfat KARA)

