Masa Tenisi 3.Lig’de ilk yarı sona erdi

Türkiye Masa Tenisi Federasyonu’nun 2022 yılı faaliyet programında yer alan 3.Lig 2.Etap müsabakaları 21-23 Ocak tarihleri arasında İzmir’de yapıldı. Kâtip Çelebi Üniversitesi Spor Salonu’nda gerçekleşen müsabakalarda Çorum Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü (B) takımı Çorum’u erkeklerde temsil etti. M.Fatih Candan, Görkem Öcal ve Arda Kekillioğlu oyuncu grubu ile mücadele eden Çorum’un raketleri ilk maçında Ankara Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü’nü 3-0, ikinci maçında Mersin Akademispor’u 3-0, üçüncü maçında İzmir Altay’ı 3-0, dördüncü maçında Kocaeli temsilcisi Kağıtspor’u 3-0, beşinci maçında Zonguldak İl Özel İdare Yokspor’u 3-2, altıncı maçında Isparta Süleyman Demirel Üniversitesi’ni 3-0 ve son maçında ise Kayseri Hayat Gençlik ve Spor Kulübü 3-0 mağlup etmeyi başardı.

Bu sonucun ardından ilk yarıyı 28 puanla tamamlayan Çorum Belediyespor ikinci yarıda play-off maçları oynamaya hak kazandı.

(Rıfat KARA)

