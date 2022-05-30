Masa Tenisi 3.Lig Final Müsabakaları Nevşehir’de yapıldı.. BELEDİYE 2.LİG’DE

Çorum’un masa tenisindeki lokomotifi Çorum Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü’nün bir takımı daha bir üst lige yükseldi. Erkek B takımı, Nevşehir’de yapılan final müsabakaları sonunda, 2.Lig bileti aldı.

3.Lig Final Etabı müsabakaları 27-29 Mayıs tarihlerinde, Nevşehir Hacı Bektaşı Veli Üniversitesi Spor Salonu’nda yapıldı. Erkeklerde 16 takım mücadele ederken, ilk 3 sırayı alan takımlar 2.Lig’e yükseldi. Son 4 sırayı alan takımlar ise bir alt lige düştü.

Çorum Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü, aynı zamanda Yıldız Milli Takımı’nı oluşturan Arda Kekillioğlu, Görkem Öçal ve Muhammed Fatih Candan’dan oluşan kadrosuyla çıktığı 7 maçın 6’sını kazandı.

Çorum ekibi, genel klasmanda, 14 maçta 11 galibiyet, 3 yenilgi alırken, 25 puan topladı ve 2.sırada yer alarak, 2.Lig’e yükseldi. Lig şampiyonluğunu ise, Trabzon ekibi Vakfıkebir 14 Şubat Spor Kulübü kazandı. Karadeniz ekibi, 14 maçta 12 galibiyet, 2 mağlubiyet aldı ve 26 puanla ipi göğüsleyip 2.Lig bileti aldı. 2.Lig’e yükselen diğer takım ise, Bandırma 17 Eylül Üniversitesi oldu. Balıkesir temsilcisi, 14 maçta 10 galibiyet, 4 yenilgi alıp 24 puanla üçüncü sıradan 2.Lig’e yükselen son takım oldu.

16 takımlı ligde, 14 puanlı Büyükşehir Belediyesi Ankaraspor, 20’şer puanlı Isparta Süleyman Demirel Üniversitesi ile Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Kağıtspor ve 21 puanlı İzmir İZTEV son 4 sırayı alarak bir alt lige düşen takımlar oldular.

Masa tenisinde, Çorum’un lokomotif kulübü olan ve birçok oyuncusu değişik yaş gruplarında milli takımlarda bulunan Çorum Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü’nün Erkek A takımı Süper Lig’de mücadele ederken, kadın takımı ise geçtiğimiz hafta 1.Lig’e yükselmişti.

(Hüseyin AŞKIN)

