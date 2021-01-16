Maraş’ta 6 puanlık kapışma

Misli.com 2.Lig Beyaz Grup’ta play-off hesapları yapan Çorum Futbol Kulübü, ilk yarıdaki son sınavını yarın 11.haftanın erteleme maçında Kahramanmaraşspor’a karşı verecek.

Önceki gün 10.haftanın erteleme maçında konuk ettiği Amed Sportif Faaliyetler’le 2-2 berabere kalarak play-off yarışında yara alan Çorum Futbol Kulübü, yarın Kahramanmaraşspor karşısında 3 puan mücadelesi verecek. Dün yaptığı yenileme idmanından sonra öğle saatlerinde otobüsle Kahramanmaraş’a hareket eden Çorum Futbol Kulübü’nde sakatlığı süren Mehmet Sedef takımdaki yerini alamayacak. Amed maçında sakatlanıp oyundan çıkan Cengiz Ötkün’ün durumunun ciddi olmadığı ve oynayıp oynamayacağına teknik heyetin karar vereceği belirtildi.

Çorum FK gibi 23 puanı bulunan ve play-off hesapları yapan Kahramanmaraşspor’da da hedef galibiyet olarak belirlendi. Sezonun ilk yarısını moralli kapatmak isteyen kırmızı-beyazlılarda kart cezalıları Yakup Ramazan Zorlu ve Hüseyin Cihan Avcu yârinki kritik maçta takımdaki yerlerini alamayacaklar.

İki takım için de 6 puan değeri taşıyan maç yarın Kahramanmaraş 12 Şubat Stadı’nda oynanacak. Kritik karşılaşmada Ankara bölgesi hakemlerinden Burak Güner düdük çalacak olup, yardımcılıklarını ise Zonguldak bölgesinden Emir Kılıçarslan ile Kayseri bölgesinden Recep Güneş yapacak. Karabük bölgesinden Burak Demirkıran da saat 13.00’te başlayacak maçta dördüncü hakem olarak görev alacak.

(Spor Servisi)