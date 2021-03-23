Maraş’la ikinci kez

Profesyonel futbol liglerinde dokuzuncu sezonunu geçiren Çorum FK, Kahramanmaraşspor’la ilk kez bu sezon aynı grupta yer aldı. İki takımın, 11.haftada oynaması gereken maç, Çorum FK’daki koronavirüs vakaları nedeniyle 17 Ocak’a ertelenirken, Maraş’ta oynanan karşılaşmayı Çorum temsilcisi 3-2 kazandı. Kırmızı-siyahlılara galibiyeti getiren golleri 54.dakikada Sinan Kurumuş, 60.dakikada Salih Zafer Kurşunlu ve 71.dakikada Umut Kaya atarken, Kahramanmaraşspor’un golleri 15.dakikada Doğanay Kılıç ve 39.dakikada Halil Uysal’dan geldi.

(Spor Servisi)

