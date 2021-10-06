Maraş’la Çarşamba mesaisi

2.Lig Kırmızı Grup’ta “rota kupa” sloganıyla şampiyonluk mücadelesi veren Çorum FK, 6.hafta maçında bugün Kahramanmaraşspor’a konuk olacak. Kırmızı-siyahlılarda tek hedef galibiyet olarak belirlendi.

Geçtiğimiz hafta sahasında Antalya temsilcisi Serik Belediyespor’u penaltı golüyle 1-0 yenerek galibiyet serisinin başlangıcını yapan Çorum FK, bugün Osmaniye’de oynanacak maçta da kazanıp seriyi devam ettirmek istiyor. Bu doğrultuda, tüm planlar 3 puan üzerine yapılırken, sakatlıkları süren Muhammet Fettahoğlu, Kıvanç Kaya, Umut Kaya ve Berkay Can Değirmencioğlu kadroda yer almıyorlar.

Oynadığı 5 maçı da kaybeden Kahramanmaraşspor ise güçlü rakibi Çorum FK’dan puan alarak şeytanın bacağını kırmayı hedefliyor.

9 puanlı Çorum FK ile puansız Kahramanmaraşspor arasında bugün Osmaniye 7 Ocak Stadı’nda oynanacak maçı Aksaray bölgesinden Volkan Okur yönetecek. Saat 14.30’da başlayacak maçta Volkan Okur’un yardımcılıklarını ise Malatya bölgesinden Harun Reşit Güngör ile Siirt bölgesinden Orhan Timurtaş yapacak. Bursa bölgesinden Serkan Pınar da maçta dördüncü hakem olarak görev alacak.

(Hüseyin AŞKIN)

