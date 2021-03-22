Maraş hazırlıkları tam gaz devam

Amedspor’u deplasmanda 2-1 yenerek Play-Off umutlarını arttıran Çorum Futbol Kulübü hafta sonu yaptığı antrenmanlarla Kahramanmaraşspor maçı hazırlıklarını sürdürdü. Teknik Direktör İsmet Taşdemir nezaretinde Cumartesi ve Pazar günü Tesisler 1 No’lu Saha’da saat 12.30’da gerçekleşen antrenmanlara sakatlıkları devam eden Mehmet Sedef, Salih Zafer Kurşunlu, Nafican Yardımcı ve Kıvanç Kaya katılmazken, diğer futbolcular hazır bulundu. Cumartesi gerçekleşen antrenmanda çabukluk ve kuvvet üzerine çalışma yapan Kırmızı-Siyahlılar Pazar günü ise ilk bölümde dar alanda pas çalışması, daha sonra ise 4 kaleli hızlı paslarla özel bir çalışma yaptı. Son bölümde tam saha taktik çalışma yapan Kırmızı-Siyahlılar açma germe hareketleri ile antrenmanı tamamladı.

Çorum FK’da Kahramanmaraşspor hazırlıkları bugün yapılacak antrenman ile kaldığı yerden devam edecek.

(Spor Servisi)

