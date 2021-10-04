Maraş hazırlıkları başladı

Teknik Direktör Ahmet Yıldırım nezaretinde dün saat 11.00’de Tesisler 1 No’lu Saha’da gerçekleşen antrenmana Serik Belediyespor karşısında forma giyen oyuncular ile birlikte sakat futbolculardan Umut Kaya, Berkay Can Değirmencioğlu ve Burak Çalık katılmadı. Kıvanç Kaya ise takımdan ayrı çalışmalarını sürdürdü. Isınma hareketleri ile başlayan antrenman, 5’e 2 pas çalışması ile devam ederken, son bölümde oynanan ayak tenisi ile antrenman sona erdi.

Kırmızı-Siyahlılar bugün yapacağı antrenman ile Kahramanmaraşspor maçının hazırlıklarını sürdürecek.

(Rıfat KARA)

