Manisa’nın tüm kayıpları evinde

Sezonun ilk yarısında oynadığı 18 maçta 15 galibiyet, 3 beraberlik alan ve topladığı 48 puanla liderlik koltuğunda oturan Manisa FK, Türkiye liglerinin en çok puan toplayan, en golcü takımı, yenilgisiz tek takımı ve en başarılı deplasman takımı gibi unvanları elinde bulundururken, sadece 3 maçta puan kaybetti. Siyah-beyazlılar, tüm puan kayıplarını evlerindeki maçlarda yaşadılar.

Manisa FK, 6.haftada Ergene Velimeşe, 14.haftada Uşakspor ve 18.haftada da Sarıyer’le sahasında 1-1 berabere kalarak toplam 6 puan kaybetti.

Bu sezon tüm kayıpları iç sahada yaşayan Manisa FK, deplasmanda ise 9’da 9 yaptı.

(Spor Servisi)