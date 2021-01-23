Manisa maçının taktiğini çalıştılar

Teknik Direktör İsmet Taşdemir nezaretinde Çorum Şehir Stadı’nda saat 12.30’da gerçekleşen antrenmanda tüm futbolcular hazır bulunurken, hafif sakatlığı bulunan Mehmet Sedef takımdan ayrı çalıştı. Gruplar halinde düz koşu ve ısınma hareketleri ile başlayan antrenman dar alanda 5’e 2 pas çalışması ile devam etti. Son bölümde Manisa FK maçının taktiğini içeren özel bir çalışma yapan Kırmızı-Siyahlılar, açma germe hareketleri ile antrenmanı tamamladı.

Çorum FK’da Manisa FK hazırlıkları bugün yapılacak antrenman ile kaldığı yerden devam edecek.

(Spor Servisi)