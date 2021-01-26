Manisa ile üçüncü kez

İki takım ilk kez geçen sezon aynı grupta rakip olurken, 13.haftada Çorum’da karşı karşıya geldiler. 17 Kasım 2019’da Dr. Turhan Kılıçcıoğlu Stadı’nda oynanan maçı Manisa temsilcisi 54.dakikada penaltıdan Nizamettin Çalışkan ve 84.dakikada da bu sezon Çorum FK forması giyen Sinan Kurumuş’un golleriyle 2-0 kazandı.

Sezonun 30.haftasında Manisa’da oynanması gereken maç ise koronavirüs salgını nedeniyle liglerin sonlandırılması üzerine oynanmadı.

Bu sezon da aynı grupta yer alan iki kamı, ligin 1.haftasında Çorum’da karşı karşıya geldi. 20 Eylül’de Çorum Şehir Stadı’nda oynanan maçı Manisa FK 3-1 kazandı. Çorum FK’nın maçtaki tek golünü 12.dakikada Eren Tokat atarken, konuk ekibe galibiyeti getiren golleri 9.dakikada Zahit Fındık, 36.dakikada penaltıdan Nizamettin Çalışkan ve 79.dakikada Ümit Kurt kaydetti.

(Spor Servisi)