Son Dakika

Manisa ile üçüncü kez

Profesyonel liglerdeki dokuzuncu sezonunu geçiren Çorum Futbol Kulübü, ikinci yarının ilk hafta maçında konuk olacağı Manisa FK ile tarihinde üçüncü kez karşı karşıya gelecek.

Spor 26.01.2021, 19:27
24
Manisa ile üçüncü kez

İki takım ilk kez geçen sezon aynı grupta rakip olurken, 13.haftada Çorum’da karşı karşıya geldiler. 17 Kasım 2019’da Dr. Turhan Kılıçcıoğlu Stadı’nda oynanan maçı Manisa temsilcisi 54.dakikada penaltıdan Nizamettin Çalışkan ve 84.dakikada da bu sezon Çorum FK forması giyen Sinan Kurumuş’un golleriyle 2-0 kazandı.

Sezonun 30.haftasında Manisa’da oynanması gereken maç ise koronavirüs salgını nedeniyle liglerin sonlandırılması üzerine oynanmadı.

Bu sezon da aynı grupta yer alan iki kamı, ligin 1.haftasında Çorum’da karşı karşıya geldi. 20 Eylül’de Çorum Şehir Stadı’nda oynanan maçı Manisa FK 3-1 kazandı. Çorum FK’nın maçtaki tek golünü 12.dakikada Eren Tokat atarken, konuk ekibe galibiyeti getiren golleri 9.dakikada Zahit Fındık, 36.dakikada penaltıdan Nizamettin Çalışkan ve 79.dakikada Ümit Kurt kaydetti.

(Spor Servisi)

Yorumlar (0)
Yorum yapabilmek için lütfen üye girişi yapınız!
banner443
banner255
banner133
10°
parçalı bulutlu
banner303

 KAYBETTİKLERİMİZ 

Namaz Vakti 26 Ocak 2021
İmsak 06:21
Güneş 07:48
Öğle 12:58
İkindi 15:33
Akşam 17:57
Yatsı 19:19

Gelişmelerden Haberdar Olun

@