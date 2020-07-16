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Manisa Antalya’da kampa girdi
Çorum Futbol Kulübü’nün ligdeki rakiplerinden Manisa Futbol Kulübü, Play-Off çeyrek final maçları öncesi Antalya’da kampa girdi.
Spor 16.07.2020, 20:00
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TFF 2.Lig Beyaz Grubu ikinci sırada tamamlayarak Play-Off oynamaya hak kazanan Manisa Futbol Kulübü ilk maçını 20 Temmuz Emir Hotels Arslan Zeki Demirci Spor Kompleksi’nde lig beşincisi İnegölspor ile oynayacak. Bu kritik karşılaşma öncesi Antalya’da kampa giren Siyah-Beyazlılar Susesi Oteli’nde gerçekleştirdiği antrenmanla hazırlıklarını sürdürdü.
Teknik Direktör Cihat Arslan yönetiminde gerçekleşen antrenman, yenileme koşusuyla başladı. Isınma hareketlerinin ardından antrenman, 5’e 2 oyun ve taktik antrenman ile sona erdi.
(Spor Servisi)
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