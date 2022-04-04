Maltepe, Çorumlu antrenöre emanet
İstanbul’un köklü kulüplerinden Maltepespor’un başına Çorumlu genç teknik direktör Rıdvan Aksoy getirildi.
Spor 04.04.2022, 22:09
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Bölgesel Amatör Lig (BAL) 7.Bölge 1.Grup’ta mücadele eden Maltepespor’da alınan kötü sonuçların ardından, Teknik Direktör Nedim Tanrıverdi ile yollar ayrılmıştı. Bu gelişme sonrası yeni teknik direktör arayışı içerisine giren Maltepespor yönetimi, kararını altyapıda görev yapan Çorumlu genç teknik adam Rıdvan Aksoy’dan yana kullandı. Genç teknik adam son oynanan Karadeniz Ereğli Belediyespor maçında takımının başında ilk maçına çıktı.
Uzun yıllar Maltepespor’un altyapısında görev yapan Çorumlu antrenör Rıdvan Aksoy, Maltepespor yönetimine kendisine güvendiği için teşekkür etti.
(Rıfat KARA)
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