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Mahmut Uysal Covid-19’a yakalandı

Voleybol İl Temsilcisi Mahmut Uysal’ın dünyayı etkisi altına alan ve her geçen gün artış gösteren yeni tip koronavirüs hastalığına yakalandığı öğrenildi.

Spor 19.11.2020, 19:40
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Mahmut Uysal Covid-19’a yakalandı

Çorum’da voleybol sporuna yön veren İl Temsilcisi Mahmut Uysal’a hastalıkla ilgili belirtiler göstermesi üzerine Şehit Erol Olçok Eğitim Araştırma Hastanesi’nde (covid-19) sürüntü PCR testi uygulandı. Test sonucunun pozitif çıkması üzerine Uysal’ın 14 gün süreyle evinde karantinaya alındığı bilgisine ulaşıldı.

(Spor Servisi)

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