Mahmut Uysal Covid-19’a yakalandı
Voleybol İl Temsilcisi Mahmut Uysal’ın dünyayı etkisi altına alan ve her geçen gün artış gösteren yeni tip koronavirüs hastalığına yakalandığı öğrenildi.
Spor 19.11.2020, 19:40
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Çorum’da voleybol sporuna yön veren İl Temsilcisi Mahmut Uysal’a hastalıkla ilgili belirtiler göstermesi üzerine Şehit Erol Olçok Eğitim Araştırma Hastanesi’nde (covid-19) sürüntü PCR testi uygulandı. Test sonucunun pozitif çıkması üzerine Uysal’ın 14 gün süreyle evinde karantinaya alındığı bilgisine ulaşıldı.
(Spor Servisi)
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