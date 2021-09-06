Mahallelerarası Minikler Futbol Turnuvası sona erdi

ÇÖPLÜ: 3- MİMARSİNAN: 0

SAHA: Dr. Turhan Kılıçcıoğlu

HAKEMLER: Yüksel Basar, Barış Osman Güllü, İsmail Sırıklı

ÇÖPLÜ MAHALLESİ: Ahmet, Emirhan, Mustafa, Hani, Ömer, Harun, Tarık, Alper, Yunus, Ömer Faruk, Gazi, Alperen, Mert, Kayra, Kuzey, Atakan, Koray, Arda.

MİMARSİNAN MAHALLESİ: Göktan, İbrahim, Talha, Lütfi, Emre, Arda Sarı, Arda Şahin, Yusuf Eren, Haşim Efe, Mustafa, Doğan Talat, Burak, Salih Mert, M.Enes, Batuhan, M.Onur, Muhammed, Umut Ayaz, Bekir, Enes.

NORMAL SÜRE: 0-0

PENALTILAR: 3-0

GOLLER: Hani, Harun, Koray.

Çorum’un “en eski turnuvası” olan Mahallelerarası Minikler Futbol Turnuvası’nın 32.’si sona erdi. Finalde, Mimarsinan’a penaltılarda üstünlük sağlayan Çöplü Mahallesi şampiyon oldu.

Çorum Belediyesi ile ASKF tarafından ortaklaşa düzenlenen Mahallelerarası Minikler futbol Turnuvası’nda bu yıl da 15 takım mücadele etti. Final maçı, yarı finalde Bahçelievler’i 5-0 yenen Çöplü Mahallesi ile Akkent’i 2-1 mağlup eden Mimarsinan arasında oynandı.

Dr. Turhan Kılıçcıoğlu Stadı’nda oynanan ve Yüksel Basar’ın yönettiği maçta normal süre 0-0 bitti. Sonucu belirlemek üzere penaltılara geçilirken, Hani, Harun ve Koray’ın golleriyle rakibine 3-0 üstünlük sağlayan Çöplü Mahallesi şampiyon oldu.

Mimarsinan’ın ikincilikle teselli bulduğu turnuvada, Akkent Mahallesi üçüncü, Bahçelievler Mahallesi ise dördüncü oldu.

ÜÇÜNCÜLÜK KUPASI AKKENT’İN OLDU: 3-1

SAHA: Dr. Turhan Kılıçcıoğlu

HAKEM: Ömür Soytemiz

AKKENT MAHALLESİ: Recep, Enver, Miraç, M.Emin, İsmail, Kutay, Bedirhan, Duha, Kağan, Egemen Burak, Ahmet, Yiğit.

BAHÇELİEVLER MAHALLESİ: Furkan, Baki, Berkay, Kaan, Ayberk, Emir, Berat, Eren, Uğur, Onur, Eşref, Mert, Ahmet Emin, Mehmet.

GOLLER: Duha (2), Bedirhan (Akkent), Baki (Bahçelievler)

Mahallelerarası Minikler Futbol Turnuvası’nda üçüncülük kupasının sahibi, Bahçelievler’i 3-1 yenen Akkent Mahallesi oldu.

Yarı finalde yenilerek şampiyonluk şanslarını kaybeden Akkent ile Bahçelievler Mahallesi, final öncesinde üçüncülük kupası için karşılaştı. Ömür Soytemiz’in yönettiği maçın ilk yarısında etkili bir futbol sergileyen devreyi Duha’nın golleriyle 2-0 önde kapattı.

İkinci yarı büyük bir çekişmeye sahne olurken, Akkent Mahallesi Bedirhan’la, Bahçelievler ise Baki ile birer gol buldular ve karşılaşma Akkent’in 3-1’lik üstünlüğü ile tamamlandı.

Bu sonucun ardından, Akkent turnuvayı üçüncü olarak tamamlarken, Bahçelievler dördüncü oldu.



(Süleyman ERDEN)

