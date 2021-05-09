Maçtan sonra gerginlik!

Çorum’a play-off potasında gelen Sarıyer’in, sezonu ilk 5’te bitirip 1.Lig umutlarını play-off maçlarına taşıyabilmesi için, Çorum FK’yı yenmesi ya da Erzincanspor’un Sancaktepe’ye takılması gerekiyordu.

Erzincanspor, İstanbul deplasmanında, ligden düşmesi daha önce kesinleşen Sancaktepe FK karşısında, ilk yarısı 0-0 biten ikinci yarısında öne geçince, Sarıyer’in galibiyetten başka şansı kalmadı. İstanbul ekibi, Çorum FK karşısında yakaladığı önemli gol fırsatlarında eski kalecisi Erdi’ye geçemezken, birçok futbolcusu sezonu kapatan Çorum FK buna rağmen önemli fırsatlar yakaladı ancak taraflar gol bulamadı.

Maçın golsüz berabere bitmesi üzerine, Sarıyer play-off potasının dışında kalırken, şeref tribününde Çorum FK’nın Erzincanspor’dan teşvik aldığını ima eden Sarıyer mensupları ortamın gerilmesine neden oldular. Başta Çorum FK Başkanı Fatih Özcan ve Başkan Yardımcısı Oğuzhan Yalçın olmak üzere, bu imalara sert tepki gösterdiler. Yaşanan gerginlik, güvenlik güçlerinin de araya girmesiyle fiziki temasa dönüşmeden önlendi.

(Spor Servisi)

