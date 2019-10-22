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Maçtan sonra gerginlik

Yeni Çorumspor’la Tarsus İdmanyurdu arasında oynanan ve 0-0 biten maçtan sonra iki takım taraftarları arasında gergin anlar yaşandı.

Maçtan sonra gerginlik

Yeni Çorumspor’la Tarsus İdmanyurdu arasında oynanan ve 0-0 biten maçtan sonra iki takım taraftarları arasında gergin anlar yaşandı.

22 Ekim 2019 Salı 00:48
Maçtan sonra gerginlik

Karşılaşma bitiminde iki takım futbolcuları sahada birbirlerini tebrik ederken, birçok taraftar da stattan ayrıldı. Stattan ayrılmayan bazı taraftarlarla Tarsus’tan gelen 30 kadar taraftar arasında sözlü sataşmadan dolayı gerginlik yaşandı. Olaylar daha fazla büyümeden başta Yeni Çorumspor Başkanı Fatih Özcan, yöneticiler ve Tarsus İdmanyurdu Teknik Direktörü Ergün Penbe araya girerek gerginliğin daha da büyümesini engellediler.

BAYRAĞI ALDILAR

Öte yandan, Tarsus İdmanyurdu’nun taraftarları, direkte asılın olan kulüplerinin bayrağının kendilerine verilmesini istediler. Taraftarların, bayrağın kendilerine verilmeden stattan ayrılmayacaklarını belirtmeleri üzerine Yeni Çorumspor Başkanı Fatih Özcan Tarsus İdmanyurdu bayrağını öptükten sonra Tarsuslu taraftarlara teslim etti.

(Ömür SOYTEMİZ)

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