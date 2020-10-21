"Maçların yüzde 30 kapasiteyle oynanmasını talep etmekteyiz"
TFF Başkanı Özdemir, "TFF ve Kulüpler Birliği olarak lig, kupa, Avrupa ile milli maçların yüzde 30 kapasiteyle oynanmasını talep etmekteyiz."dedi.
Spor 21.10.2020, 19:52
77
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Nihat Özdemir, "TFF ve Kulüpler Birliği olarak lig, kupa, Avrupa ile milli maçların yüzde 30 kapasiteyle oynanmasını talep etmekteyiz." dedi.
Yorum yapabilmek için lütfen üye girişi yapınız!
13°
az bulutlu
Namaz Vakti 21 Ekim 2020
|İmsak
|05:27
|Güneş
|06:51
|Öğle
|12:30
|İkindi
|15:29
|Akşam
|17:59
|Yatsı
|19:18