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"Maçların yüzde 30 kapasiteyle oynanmasını talep etmekteyiz"

TFF Başkanı Özdemir, "TFF ve Kulüpler Birliği olarak lig, kupa, Avrupa ile milli maçların yüzde 30 kapasiteyle oynanmasını talep etmekteyiz."dedi.

Spor 21.10.2020, 19:52
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"Maçların yüzde 30 kapasiteyle oynanmasını talep etmekteyiz"

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Nihat Özdemir, "TFF ve Kulüpler Birliği olarak lig, kupa, Avrupa ile milli maçların yüzde 30 kapasiteyle oynanmasını talep etmekteyiz." dedi.

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