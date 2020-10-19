“Maçlara seyirci alınması için başvurularımızı yaptık”

Kononavirüs salgını nedeniyle uzun süredir seyircisiz oynanan maçlara artık seyirci alınmasını istediklerini ifade eden Nihat Özdemir, “Sadece Süper Lig değil, 1. Lig, 2. Lig, 3. Lig kulüpleri de dahli olmak üzere hepsi seyirci kapasitesinin belli oranda kullanılmasını istemektedir. Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulu'ndan bir ışık alabilirsek seyirci kapasitesini arttıracağız.

Futbol taraftarlarla güzel. Kulüplerimizin de talepleri var ve biz de gereken dilekçeleri hazırlayarak hem Sağlık Bakanlığımıza hem de Gençlik ve Spor Bakanlığımıza başvurularımızı yaptık. Kendi görüşlerimizi de ekledik. İnşallah Salı ya da Çarşamba günü tribünlerdeki seyirci oranı ile ilgili bir netice elde edeceğimizi düşünüyorum” şeklinde konuştu.

(Spor Servisi)