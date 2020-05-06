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“Maçlara çıkmama kararı alan kulüp olursa destekleriz”

Türkiye Futbol Federasyonu’nun koronavirüs salgını nedeniyle ertelenen ligleri 12 Haziran’da başlatma kararı alması birçok kulüpte olduğu gibi Çorum Futbol Kulübü’nde de olumlu karşılık bulmadı.

06 Mayıs 2020 Çarşamba 21:40
“Maçlara çıkmama kararı alan kulüp olursa destekleriz”

Çorum Futbol Kulübü Başkanı Fatih Özcan, kulübün sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, alınan kararla ilgili olarak; “TFF Başkanı Sayın Nihat Özdemir liglerin Haziran ayında başlayacağını açıkladı.

Ancak, bizim takımımızda 20 yaş altı ve direkt oynayan birçok futbolcumuz var. Şuan yurtdışında olan futbolcularımız var. Ülkeye döndüklerinde 14 gün karantinada kalmaları gerekiyor. 20 yaş altı gençlere sokağa çıkma yasağı devam ettiği süre ve yurtdışından gelen futbolcularımızın 14 gün karantinada kaldığı süre hesaplandığında, bu takım nasıl Haziran ayına hazırlığını yapıp maçlara çıkacak. Bunların hepsi birer soru işareti!

Elbette federasyonumuzun aldığı her karara uymak zorundayız. Ancak, bahsettiğim konular çözüme kavuşmadan liglerin başlatılması talihsizlikten öteye gidemez.” İfadelerini kullandı.

Başkan Fatih Özcan, Spor Yönetmenimiz Hüseyin Aşkın’la yaptığı telefon görüşmesinde ise, Federasyonun erteleme kararından sonra kulüplere 1 lira bile ödeme yapmadığını belirterek, “Birçok kulüp zor durumda. Bu takımlar deplasmana neyle, nasıl gidecek? Hiçbirinin hazırlığı yok. Eğer maçlara çıkmama kararı alan kulüpler olursa destekleriz” dedi.

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