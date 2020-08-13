Maçlar seyircisiz!

Milliyet Gazetesi’nden Atilla Gökçe’ye konuşan Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir, “Devletle, Sağlık Bakanlığımızla konuşuyoruz. Bilgi verip karar ve önerilerini iletiyorlar. Bir gözümüz de Almanya'da. Onların da Eylül’de başlayacak ligleri için seyirci kabul etmeye hazır olduğunu görüyorduk. Ama son anda Almanya'da maçların seyircisiz başlayacağı açıklandı.

Bu karar, bizi de olumsuz yönde etkiledi. Çok sıkıldım. Açıkçası biz de seyircili maça henüz hazır değiliz. Maalesef hasret sürecek" ifadelerini kullandı.

(Hüseyin AŞKIN)