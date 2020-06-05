Maçlar seyircili olabilir

Koronavirüs salgını nedeniyle ertelenen futbol liglerinin şimdilik seyircisiz başlatılmasına karar verilen liglerle ilgili hazırlıklar tüm hızıyla devam ederken, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir’in 12 Haziran’da başlayacak olan Süper Lig’in son 3 haftasının seyircili oynanabileceğini açıklaması, alt liglerin seyircili olması ihtimalini güçlendirdi.

Federasyonu Başkanı Özdemir, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, “Temmuz ayında koronavirüs ortadan kaybolur ve şartlar da izin verirse son 3 haftayı seyircili oynatma durumumuz olabilir. Ana hedefimiz seyircisiz oynatmak ama şartlar izin verirse son 3 hafta seyircili olabilir” dedi.

Özdemir’in bu açıklaması, 18-19 Temmuz’da başlayacak olan 2.ve 3.Lig maçlarının da seyircili oynanabileceği ihtimalini güçlendirdi.

Kulüplerin koronavirüs nedeniyle ekonomik olarak zorlanacaklarına da dikkat çeken Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir, “Her kulüp futbolcusuyla oturup görüşecek. Ücret indirimi ya da taksitlendirme yapacaklar. Anlaşmazlıklarda ise UEFA’ya ya da yerel federasyona başvuracaklar” ifadelerini kullandı.

(Spor Servisi)