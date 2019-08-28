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Maçlar Kılıçcıoğlu’nda!

Yeni Çorumspor’un yeni sezon maçlarını oynayacağı stadın Dr. Turhan Kılıçcıoğlu olduğu resmileşti.

Maçlar Kılıçcıoğlu’nda!

Yeni Çorumspor’un yeni sezon maçlarını oynayacağı stadın Dr. Turhan Kılıçcıoğlu olduğu resmileşti.

28 Ağustos 2019 Çarşamba 02:51
Maçlar Kılıçcıoğlu’nda!

Belediye tarafından yaptırılan ve henüz devri gerçekleşmediği için yeni sezon maçlarını yeni statta oynayamayacak olan Yeni Çorumspor, yine Dr. Turhan Kılıçcıoğlu Stadı’nda seyircisinin önüne çıkacak. Dr. Turhan Kılıçcıoğlu Stadı’na önce “maç oynanamaz” raporu veren Türkiye Futbol Federasyonu daha sonra çark ederken, geçtiğimiz hafta federasyondan bir yetkili gelip Dr. Turhan Kılıçcıoğlu Stadı’nda incelemelerde bulunmuş ve eksikler olmasına rağmen zeminde maç oynanabileceğini rapor etmişti. Bunun üzerine Futbol Federasyonu Yeni Çorumspor’un maçlarını daha önce olduğu gibi yine Dr. Turhan Kılıçcıoğlu Stadı’nda oynamasını kararlaştırdı.

Bu doğrultuda, Yeni Çorumspor’un 1 Eylül Pazar günü 1922 Konyaspor ile olan yeni sezonun ilk hafta maçının Dr. Turhan Kılıçcıoğlu Stadı’nda oynanacağı federasyon kayıtlarına geçti.

Yeni stat hizmete açılana kadar Yeni Çorumspor iç saha maçlarını Dr. Turhan Kılıçcıoğlu Stadı’nda oynayacak.

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