“Maç yayını için herhangi bir kuruluşla anlaşmadık”

Bayburt Özel İdare’yi 2-1 yendikleri maçın kulübün youtube kanalından yayınlanması ile ilgili olarak bir yorumcunun spor programında yapmış olduğu açıklamaların doğru olmadığını kaydeden Çorum FK Başkanı Fatih Özcan, sosyal medya hesabından konuyla ilgili yaptığı açıklamada; “Maçlarımızın yayınlanması adına hiçbir yayıncı kuruluşla anlaşma yapılmamıştır. Kulüp olarak kaliteden ödün vermeden, yayın haklarının verilmesi noktasında tercihimiz her zaman “yerel” yayın kuruluşlarından yanadır. Çalışmalarımız da bu yönde devam etmektedir.

Bayburtspor maçının yayınlatılması özel nedenlerden dolayıdır. Nedenleri kulübümüzde saklı kalmak kaydıyla, Bayburt maçının yayınlatılma kararı acil ve zorunlu olarak alınmıştır” dedi.

Bir yorumcunun maç yayını ile ilgili olarak kullandığı “Kör şaşıya nasıl bakarsa, şaşı da köre öyle bakar” ifadenin küçük çaplı tehdit içerdiğini de kaydeden Başkan Özcan, yorumcunun bundan sonraki ilk programda bu cümlesine açıklık getireceğini umut ettiğini belirtti.

Başkan Özcan, açıklamasını “İnadına Çorum FK, inadına rota kupa” sözleriyle sonlandırdı.

(Hüseyin AŞKIN)

