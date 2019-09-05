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Maç takvimi belli oldu

TFF 2.Lig’de sezonun ilk yarı maçlarının programı açıklandı. Beyaz Grup’ta mücadele eden Yeni Çorumspor kalan 16 maçın 1’ini Çarşamba, 4’ünü Cumartesi, 11’ini ise Pazar oynayacak.

Maç takvimi belli oldu

TFF 2.Lig’de sezonun ilk yarı maçlarının programı açıklandı. Beyaz Grup’ta mücadele eden Yeni Çorumspor kalan 16 maçın 1’ini Çarşamba, 4’ünü Cumartesi, 11’ini ise Pazar oynayacak.

05 Eylül 2019 Perşembe 22:19
Maç takvimi belli oldu

TFF 2.Lig’de sezonun ilk yarı maçlarının programı açıklandı. Beyaz Grup’ta mücadele eden Yeni Çorumspor kalan 16 maçın 1’ini Çarşamba, 4’ünü Cumartesi, 11’ini ise Pazar oynayacak.

TFF 2.ve 3.Lig’de sezonun ilk yarı maçlarının programı açıklandı. 2.Lig Beyaz Grup’ta mücadele eden Yeni Çorumspor, devrenin kalan 16 maçından 1’ini Çarşamba, 4’ünü Cumartesi, 11’ini ise Pazar oynayacak.

Türkiye Futbol Federasyonu verilerinden derlediğimiz bilgilere göre, Yeni Çorumspor 7.haftada Ankara temsilcisi Bakspor’la 9 Ekim Çarşamba günü Çorum’da karşılaşacak.

CUMARTESİ MAÇLARININ TAMAMI DEPLASMANDA

Kırmızı-Siyahlılar, 4.haftada Sancaktepe Belediye, 6.haftadaki Zonguldak Kömürspor, 10.haftadaki Hekimoğlu Trabzon ve 14.haftadaki Sarıyer maçlarını Cumartesi günü oynayacak. Bu dört karşılaşma da deplasmanda oynanacak.

Yeni Çorumspor, ilk haftaki 1922 Konyaspor ve bu haftaki İnegölspor maçlarının yanı sıra Gümüşhanespor, Pendikspor, Hacettepespor, Tarsus İdmanyurdu, Afjet Afyonspor, Şanlıurfaspor, Manisa FK, Amed Sportif Faaliyetler, Samsunspor ve Kırklarelispor maçlarını ise Pazar günü oynayacak.

(Hüseyin AŞKIN)

YENİ ÇORUMSPOR’UN

İLK YARI MAÇLARI

1.HAFTA (1 Eylül Pazar)

1922 Konyaspor (16.30): 1-0

2.HAFTA (9 Eylül Pazar)

İnegölspor (D) (16.30)

3.HAFTA (15 Eylül Pazar)

Gümüşhanespor (16.00)

4.HAFTA 21 Eylül Cumartesi)

Sancaktepe FK (D) (16.00)

5.HAFTA (29 Eylül Pazar

Pendikspor (15.30)

6.HAFTA (5 Ekim Cumartesi)

Zonguldak Kömürspor (D) (15.00)

7.HAFTA (9 Ekim Çarşamba)

Bakspor (15.00)

8.HATFA (13 Ekim Pazar)

Hacettepespor (D) (14.30)

9.HAFTA (20 Ekim Pazar)

Tarsus İdmanyurdu (14.30)

10.HAFTA (26 Ekim Cumartesi)

Hekimoğlu Trabzon (D) (13.00)

11.HAFTA (3 Kasım Pazar)

Afjet Afyonspor (13.30)

12.HAFTA (10 Kasım Pazar)

Şanlıurfaspor (D) (13.00)

13.HAFTA (17 Kasım Pazar)

Manisa Futbol Kulübü (13.30)

14.HAFTA (23 Kasım Cumartesi)

Sarıyer (D) (13.30)

15.HAFTA (1 Aralık Pazar)

Amed Sportif Faaliyetler (D) (13.00)

16.HAFTA (8 Aralık Pazar)

Samsunspor (13.30)

17.HAFTA (15 Aralık Pazar)

Kırklarelispor (D) (13.30)

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