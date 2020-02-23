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Maç sonu gerginlik!

Çorum FK’nın sahasında Hacettepespor’a 2-1 yenildiği maçın bitiminde gergin anlar yaşandı.

Maç sonu gerginlik!

Çorum FK’nın sahasında Hacettepespor’a 2-1 yenildiği maçın bitiminde gergin anlar yaşandı.

23 Şubat 2020 Pazar 18:40
Maç sonu gerginlik!

Protokolün solundaki bir grup taraftarla Çorum FK Başkan Yardımcısı Oğuzhan Yalçın arasında küfür erginliği yaşandı. Taraftarlar, Oğuzhan Yalçın’ı istifaya çağırırken, yaşanan gerginlik polis ve güvenlik görevlilerinin de araya girmesiyle daha fazla büyümeden önlendi.

Stat çıkışı protokol kapısının önünde toplanan taraftar grubu, “Oğuzhan Yalçın istifa” diye tempo tutarken, Başkan Fatih Özcan beraberinde Oğuzhan Yalçın’la taraftar grubunun yanına giderek sakinleştirmeye çalıştı ancak taraftarlar Oğuzhan Yalçın’ın istifasını istediklerini belirterek slogan atmaya devam ettiler.

GEREĞİ YAPILACAK

Öte yandan Başkan Fatih Özcan, taraftarlara “Pazartesi günkü basın açıklamamı takip edin. Hepsinin üzerindeki formayı çıkartacağım” şeklinde ifadeler kullanarak kötü gidişle ilgili radikal kararlar alacağının sinyallerini verdi.

Hüseyin AŞKIN

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